«О состоянии здоровья наших ребят информации нет». Доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился

РИА: доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, связи с ними почти нет

Доступ к 11 гражданам России, задержанным в Тунисе в ноябре 2024 года, оказался серьезно затруднен, а информации об их состоянии практически нет. По словам родственников, визиты к ним невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания. Россиян задержали после поездки в приграничный поселок Хайдра, где они планировали посетить исторические памятники. Власти подозревают их в возможной причастности к терроризму, но официальных обвинений до сих пор не предъявили.

Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, стал значительно сложнее, а информации об их состоянии практически нет. Об этом сообщил РИА Новости родственник одного из задержанных, подчеркнув, что любые попытки получить новые сведения наталкиваются на бюрократические препятствия и организационные сложности.

«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет», — рассказал собеседник агентства, выразив обеспокоенность ситуацией.

Это связано это с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, и «теперь к нашим вообще никто попасть не может».

К тому же наступил Рамадан, и, по словам родственника задержанного, условия содержания усложнились, а связи с россиянами почти нет.

«Мы не знаем, в каком они состоянии и как переносят эти трудности», — сказал он.

Обстоятельства задержания

Группа из 11 граждан России была задержана после поездки в поселение Хайдра недалеко от границы с Алжиром. Туристы отправились туда, чтобы посетить античные памятники, однако вскоре перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что они были арестованы местными властями по неясным причинам и распределены по разным тюрьмам Туниса. Родственники отмечают, что задержание произошло без каких-либо предварительных уведомлений, и официальные лица долго не предоставляли никакой информации.

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Хайдра, расположенная в провинции Кассерин, известна своими памятниками римской эпохи, включая амфитеатры и древние храмы. Однако регион также считается зоной повышенной активности военных и служб безопасности. По данным местных СМИ, здесь периодически проходят антитеррористические операции, что делает его чувствительной зоной для передвижения иностранных граждан.

Подозрения в терроризме

По информации посольства РФ в Тунисе, россиян задержали по подозрению в причастности к террористической деятельности. В правоохранительных органах страны сообщили, что у задержанных обнаружили «оборудование, не соответствующее туристическим целям».

Следователи допросили всех, однако официальные обвинения пока не предъявлены, и сроки завершения расследования остаются неопределенными.

В распоряжении тунисских правоохранителей оказалось большое количество аудиовизуальных цифровых материалов, и их перевод на арабский язык может занять значительное время. Дипломаты выражают обеспокоенность тем, что затянувшаяся проверка может негативно сказаться на условиях содержания россиян, а отсутствие четких обвинений оставляет их в подвешенном состоянии.

Условия содержания

В конце января российское посольство сообщало, что задержанные находятся в пяти пенитенциарных учреждениях. Трое — в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна россиянка — в женской тюрьме Манубы.

Консульские сотрудники ранее посетили всех задержанных и заверили, что их самочувствие удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения прав не поступало.

Им предоставлены адвокаты и переводчики. Однако с тех пор связи с задержанными практически не было, что вызывает тревогу у их родственников.

Родственники задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на платформе Change.org была опубликована соответствующая петиция.