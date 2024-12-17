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В посольстве РФ раскрыли причину задержания 11 россиян в Тунисе

Посольство РФ: россияне были задержаны в Тунисе за поездку к границе

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Depositphotos

В Тунисе были задержаны 11 граждан России после поездки к границе с Алжиром. Об этом сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на заявление российского посольства.

Россияне отправились на западную границу страны, в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин.

«Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики», — сообщили в посольстве.

Там добавили, что в приграничье также сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием террористических ячеек.

Сообщается, что российские дипломаты уже ведут переговоры с тунисскими силовиками.

Как рассказала девушка одного из туристов Анастасия, ее возлюбленный Сергей приехал в Тунис 14 ноября. Ранее он уже бывал в стране, а в этот раз вместе с приятелями планировал посетить селение Кассерин, расположенное недалеко от границы с Алжиром. После поездки связь с Сергеем пропала, впоследствии Анастасия узнала от родственника его друга, что местные власти задержали всю группу.

Ранее в Турции задержали россиянина, сфотографировавшего незнакомку в метро.

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