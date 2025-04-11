В России назвали стабильной ситуацию с промыслом рыбы в Черном море

Кабмин РФ: промысел рыбы в Черном море не пострадал от ЧП с танкерами

Росрыболовство не фиксирует негативного воздействия от ЧП с танкерами в Керченском проливе на промысел рыбы и морепродуктов. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

«По данным Росрыболовства, ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной. Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района обследовано почти 3,6 тысячи квадратных метров дна и собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.

До этого стало известно, что российские рыбаки восстановили темпы промысла в Азово-Черноморском бассейне после небольшого отставания в начале года из-за ЧС в Керченском проливе.

В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставки опасной рыбы. Вся продукция перед реализацией проходит лабораторные проверки, указал Зверев.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.