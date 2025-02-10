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Роспотребнадзор проверил воздух, воду и рыбу в Крыму и Краснодарском крае

Роспотребнадзор: отклонений в воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае нет
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, а также несоответствий гигиеническим нормативам рыбы из Черного моря. Об этом пишет ТАСС.

«Показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, <…> выполнено около семи тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано», — рассказали в ведомстве

В Роспотребнадзоре уточнили, что все еще исследуют воду из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. На сегодняшний день, как отмечается, показатели не превышают норму. Мониторинг рыбной продукции из Черного моря специалисты также продолжают.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ начал проверку танкерного флота.

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