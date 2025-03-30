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В ВАРПЭ сообщили о росте вылова рыбы в Черном море

ВАРПЭ: в Черном море добывают меньше процента от общего вылова рыбы в РФ
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Артур Лебедев/РИА Новости

В Черном море добывается меньше 1% от общего вылова рыбы в России, при этом к середине марта там было добыто 12 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«В Черном море мы добываем в целом небольшие объемы в разрезе страны – менее 1% от общего вылова», — заявил он.

Анализируя ситуацию в Черном море, Зверев отметил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставки опасной рыбы. Он отметил, что вся продукция перед реализацией проходит лабораторные проверки.

До этого стало известно, что российские рыбаки восстановили темпы промысла в Азово-Черноморском бассейне после небольшого отставания в начале года из-за ЧС в Керченском проливе.

По данным ВАРПЭ, к 10 марта вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне достиг 10,8 тыс. тонн — почти на 20% больше аналогичного показателя 2024 года. В публикации подчеркивается, что основным объектом промысла стала хамса, ее добыча составила 9,8 тыс. тонн.

Ранее Роспотребнадзор проверил воздух, воду и рыбу в Крыму и Краснодарском крае.

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