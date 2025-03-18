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Стало известно о восстановлении промысла в Черном море после крушения танкеров

ВАРПЭ: в Азово-Черноморском бассейне восстановился промысел рыбы после ЧС
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские рыбаки восстановили темпы промысла в Азово-Черноморском бассейне после небольшого отставания в начале года из-за ЧС в Керченском проливе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По данным канала, к 10 марта вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне достиг 10,8 тыс. тонн — почти на 20% больше аналогичного показателя 2024 года. В публикации подчеркивается, что основным объектом промысла стала хамса, ее добыча составила 9,8 тыс. тонн. 

«В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов», — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев

По его словам, сплоченные действия специализированных ведомств и рыбаков помогли быстро перестроиться и восстановить темпы промысла.

До этого в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что выращивание устриц в Азовском море, в отличие от Черного, невозможно. По словам экспертов, среда в водоеме для выращивания в целом благоприятная, однако ледовая обстановка и штормы не позволят осуществить выращивание.

Ранее Роспотребнадзор проверил воздух, воду и рыбу в Крыму и Краснодарском крае.

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