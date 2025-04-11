Глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута

В настоящее время все крымские пляжи очищены от мазута, но возможны незначительные выбросы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова.

«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона», — сообщил руководитель республики.

Он добавил, что в 2025 году для туристов и местных жителей откроют 340 пляжей. На некоторых из них сейчас идут восстановительные работы.

9 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что водолазы Спасательной службы Севастополя и МЧС России завершили обследование морского дна в районе севастопольских пляжей в поисках следов мазута. По его словам, загрязнений не выявлено.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

Ранее сообщалось, что посетителям пляжей в Крыму и Кубани не дали гарантий безопасности после ЧП с танкерами.