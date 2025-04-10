Американское посольство подтвердило, что Карелина летит в США

Американское посольство в РФ подтвердило, что Карелина отправилась в США

Посольство США в Москве подтвердило возвращение в Соединенные Штаты своей гражданки Ксении Карелиной, сообщив об этом в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении дипмиссии указано, что Карелина уже находится на борту самолета, следующего в США. Посольство также подчеркнуло, что Вашингтон продолжит усилия по освобождению всех незаконно удерживаемых американских граждан.

Параллельно Центр общественных связей ФСБ России сообщил о возвращении в Россию гражданина РФ Артура Петрова, задержанного на Кипре по запросу американских властей и экстрадированного в США по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле. Петрову грозило до 20 лет лишения свободы. Как уточняется, обмен Петрова на Карелину, имеющую двойное гражданство и ранее осужденную в России на 12 лет за госизмену, произошел 10 апреля в Абу-Даби при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

До того президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании переданной в Соединенные Штаты Ксении Карелиной.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.