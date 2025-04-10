Путин помиловал Карелину перед выдачей в США

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании переданной в Соединенные Штаты Ксении Карелиной. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, которую цитирует телеканал «РБК».

«В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента России», — указано в комментарии ФСБ.

Также Федеральная служба безопасности России распространила кадры обмена россиянина Артура Петрова на Карелину.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.