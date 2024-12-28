Проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов

Проректора по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрея Прокофьева задержали по подозрению в хищении выделенных вузу грантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Наука и университеты».

По его данным, в учебном заведении началась проверка работы управления, которое сопровождало инновационные программы и проекты.

В самом Самарском университете заявили ТАСС, что сотрудничают с правоохранителями, и заверили, что инцидент не скажется на работе вуза и учебной деятельности.

В июне 2024 года ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого взяли под стражу в Москве и доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке за докторскую диссертацию своей жены. В ноябре мужчине предъявили новое обвинение в распространении порнографии, после того как в его телефоне обнаружили 11 роликов интимного содержания.

Ранее китайская чиновница сделала любовниками 58 подчиненных и села за взятку.