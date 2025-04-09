Появились подробности о доходе задержанного ректора ПсковГУ

РИА Новости: зарплата ректора ПсковГУ Ильиной за три года выросла в два раза

Зарплата ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной за три года выросла в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Официальная зарплата Ильиной с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза», — сказал источник.

О задержании Ильиной стало известно несколькими часами ранее. По данным журналистов, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. На данный момент правоохранители проводят оперативные мероприятия.

По информации правоохранительных органов, ректор ПсковГУ купила в столице две квартиры общей стоимостью примерно 40 миллионов рублей. Их площадь — около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.