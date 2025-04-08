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СМИ: задержанная ректор ПсковГУ владеет недвижимостью в Москве на 40 млн рублей

РИА: задержанная ректор ПсковГУ купила две квартиры в Москве за 40 млн рублей
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина купила в столице две квартиры общей стоимостью примерно 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«‎Большую часть времени Ильина проводила в так называемых командировках в Москве, где живет ее семья и где она купила две квартиры в престижном районе Тропарево-Никулино», — рассказали агентству.

По данным силовиков, площадь квартир — около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно. Один из объектов Ильина, как утверждается, якобы в целях сокрытия доходов оформила на неработающую мать пенсионного возраста.

Собеседник утверждает, что основную часть дохода ректора учебного заведения составляли средства, полученные в результате реализации мошеннической схемы.

8 апреля сообщалось, что Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств. Как писало РИА Новости, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители проводят оперативные мероприятия. По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.

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