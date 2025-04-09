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Минобрнауки РФ оказывает поддержку следствию по задержанию ректора ПсковГУ

Минобрнауки РФ оказывает поддержку следствию из-за задержания ректора ПсковГУ
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранителям в связи с задержанием ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки России.

«Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», — отметили в министерстве.

До этого правоохранительные органы сообщили, что зарплата ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной за три года выросла в два раза.

О задержании Ильиной стало известно несколькими часами ранее. В отношении ректора ПсковГУ возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, она оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника. Впоследствии Ильина присвоила около 10 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, ректор ПсковГУ купила в Москве две квартиры общей стоимостью около 40 млн рублей. Площадь жилья составляет примерно 58 и 50 квадратных метров. Один из объектов Ильина, как утверждается, оформила на неработающую мать пенсионного возраста якобы в целях сокрытия доходов.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.

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