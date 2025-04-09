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На трех участках в Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

Оперштаб Кубани: на трех участках обнаружили новые выбросы мазута
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Телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

Новые выбросы мазута зафиксировали на трех участках побережья в Анапе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани в официальном Telegram-канале.

«Новые выбросы мазута на побережье Анапы по итогам утреннего мониторинга 9 апреля обнаружили команды трех муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Известно, что фрагменты нефтепродуктов зафиксированы на пляже отеля «Пляжный поселок», на береговой линии между селом Витязевым и станицей Благовещенской и на центральном пляже Анапы.

7 апреля стало известно, что «Морспасслужба» намерена взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей. До этого Минтранс РФ сообщил, что капитаны и судовладельцы затонувших танкеров проигнорировали сезонные ограничения на плавание.

До этого глава ведомства Роман Старовойт сказал, что основными причинами крушения танкеров стала также неукомплектовка кадрами.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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