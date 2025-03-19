Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности

Разлив нефтепродуктов в Черном море показал последствия халатности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, трансляция ведется на канале Кремля на Rutube.

«‎Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность»‎, — сказал президент России.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В свою очередь экологи предупредили, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее корму танкера «Волгонефть-239» переплавили на арматуру.