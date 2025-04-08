На Украине назначили главу госагентства по азартным играм

Кабинет министров Украины назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства по азартным играм. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кабмин назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства Украины «ПлейСити», — говорится в посте.

В конце марта этого года Правительство Украины создало госагентство «ПлейСити», которое будет отвечать за государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.

В прошлом году на Украине ликвидировали комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее «беспомощности».

По словам главы налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева, КРАИЛ должна была заниматься защитой прав игроков, формировать «культуру ответственной игры», а также контролировать круг лиц, имеющих доступ к азартным играм. Парламентарий подчеркнул, что комиссия просто не справлялась со своими функциями.

23 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене заявил, что украинские власти запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, в отличие от государств Евросоюза.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх.