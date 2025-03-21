На Украине создали ведомство, регулирующее азартные игры

На Украине учредили госагентство по регулированию азартных игр и лотерей

Правительство Украины создало госагентство «ПлейСити», которое будет отвечать за государственную политику в сфере азартных игр и лотерей. Об этом заявил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Создано государственное агентство Украины «ПлейСити» как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется кабинетом министров», — говорится в посте чиновника.

В прошлом году на Украине ликвидировали комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее «беспомощности».

По словам главы налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева, КРАИЛ должна была заниматься защитой прав игроков, формировать «культуру ответственной игры», а также контролировать круг лиц, имеющих доступ к азартным играм. Парламентарий подчеркнул, что комиссия просто не справлялась со своими функциями.

В январе руководитель направления антиспам в «Почте Mail» Алексей Бруевич заявил, что в четвертом квартале 2024 года специалисты сервиса зафиксировали значительный рост спама, рекламирующего онлайн-казино и лотереи. По данным антиспам-службы, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх.