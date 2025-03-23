Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил, что украинские власти сделали азартные игры госуслугой

Дубинский: украинские власти создают цифровую инфраструктуру для азартных игр
close
Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Украинские власти запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, в отличие от государств Евросоюза. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«‎В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены — с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платежеспособности, — на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора», — говорится в сообщении.

Дубинский назвал Украину первой страной, где азартные игры стали государственной услугой и где казино открывают не частные лица, а власти.

По его мнению, новая государственная организация вместо упраздненной комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ), будет отвечать за регулирование сферы азартных игр и лотерей. Дубинский считает, что таким образом государство из регулятора превращается в оператора и создает цифровую инфраструктуру для азартных игр.

21 марта стало известно о создании Правительством Украины государственного агентства «ПлейСити», которое будет отвечать за госполитику в сфере азартных игр и лотерей.

В 2024 году на Украине ликвидировали комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее «беспомощности».

Ранее кабмин РФ поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами