Депутат Рады заявил, что украинские власти сделали азартные игры госуслугой

Украинские власти запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, в отличие от государств Евросоюза. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«‎В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены — с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платежеспособности, — на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора», — говорится в сообщении.

Дубинский назвал Украину первой страной, где азартные игры стали государственной услугой и где казино открывают не частные лица, а власти.

По его мнению, новая государственная организация вместо упраздненной комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ), будет отвечать за регулирование сферы азартных игр и лотерей. Дубинский считает, что таким образом государство из регулятора превращается в оператора и создает цифровую инфраструктуру для азартных игр.

21 марта стало известно о создании Правительством Украины государственного агентства «ПлейСити», которое будет отвечать за госполитику в сфере азартных игр и лотерей.

В 2024 году на Украине ликвидировали комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее «беспомощности».

Ранее кабмин РФ поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх.