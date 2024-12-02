Кабмин поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх

Кабмин одобрил законопроект депутатов комитета Госдумы по физической культуре и спорту о праве граждан устанавливать для себя запрет на участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — цитирует агентство проект отзыва.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Законом предлагается закрепить механизм самоограничения прав на участие в азартных играх. Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов.

В пояснительной записке к документу говорилось, что для того, чтобы установить самозапрет, гражданин должен направить заявление о включении информации о нем в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Ранее ОАЭ выдали первую лицензию на азартные игры.