Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх

Правительство одобрило проект о самозапрете на участие в азартных играх

close
Depositphotos

Кабмин одобрил законопроект депутатов комитета Госдумы по физической культуре и спорту о праве граждан устанавливать для себя запрет на участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — цитирует агентство проект отзыва.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Законом предлагается закрепить механизм самоограничения прав на участие в азартных играх. Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов.

В пояснительной записке к документу говорилось, что для того, чтобы установить самозапрет, гражданин должен направить заявление о включении информации о нем в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Ранее ОАЭ выдали первую лицензию на азартные игры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами