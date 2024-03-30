На Украине ликвидируют за «беспомощность» госкомиссию по азартным играм

Правительство Украины готовит проект закона о ликвидации комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее «беспомощности». Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Правительство предложило ликвидировать беспомощный орган, что мы и поддержали комитетом в законопроекте 9256, который я требую вынести на рассмотрение Верховной рады», – написал Гетманцев.

Он также сообщил о шагах, которые КРАИЛ якобы уже должна была предпринять за три года своего существования. По словам Гетманцева, КРАИЛ должна была заниматься защитой прав игроков, формировать «культуру ответственной игры», а также контролировать круг лиц, имеющих доступ к азартным играм.

Депутат подчеркнул, что комиссия просто не справлялась со своими функциям, чем и заслужила ярлык «беспомощной».

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал предложение запретить военным страны азартные игры.

Ранее россиянам рассказали о болезни, заставляющей играть в азартные игры.