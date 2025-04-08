В аэропорту Дагестана задержали большинство рейсов

Многие рейсы в аэропорту «Уйташ» в Дагестане задерживаются, по предварительным данным, из-за тумана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В частности, задержаны рейсы из Дубая, Москвы, Бухары, Перми, Абу-Даби.

Других подробностей не приводится.

3 апреля сообщалось, что из-за сильного тумана в Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы в Грозном, Махачкале и Минеральных Водах.

20 марта восемь рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Самары (Курумоч) на фоне введенных временных ограничений на работу. МЧС России сообщало, что на территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 20 марта, по данным министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 132 украинских беспилотника, из них 54 — над Саратовской областью.

Ранее число пострадавших от атаки украинского БПЛА на Энгельс увеличилось.