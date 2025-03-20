В аэропорту Самары задержали несколько рейсов

Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Самары на фоне введенных ограничений

Восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Самары (Курумоч) на фоне введенных временных ограничений на работу. Об этом сообщает РИА Новости.

МЧС России оповестило, что на территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

По данным онлайн-табло аэропорта, изменено время вылета рейсов из Самары в Душанбе (Таджикистан), Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Прилет самолетов из Екатеринбурга, Сургута, Петербурга и столицы также отложен. Вылет и прилет самолетов задерживаются не более, чем на два часа.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения на их прием и выпуск рано утром 20 марта были введены в аэропортах Самары и Саратова.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 132 украинских беспилотника, из них 54 — над Саратовской областью.

Ранее число пострадавших от атаки украинского БПЛА на Энгельс увеличилось.