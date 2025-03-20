За ночь над Россией сбили более 130 украинских беспилотников

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских дрона над российской территорией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Саратовской (54), Воронежской (40) и Белгородской (22) областями. Также девять беспилотников ликвидировали над территорией Ростовской области, по три — над Курской областью и Республикой Крым и один — над территорией Липецкой области.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Саратова. Этой ночью два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских беспилотников на Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавшие также отсутствуют, добавил он.

Бусаргин также писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.