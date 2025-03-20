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Число пострадавших от атаки украинского БПЛА на Энгельс увеличилось

Бусаргин: еще один житель Энгельса обратился в больницу после атаки БПЛА
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Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

Еще один человек пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал чиновник.

Он добавил, что восстановление социальных учреждений, получивших повреждения в результате атак дронов, будут проведены в кратчайшие сроки. По словам Бусаргина, такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами.

Утром 20 марта два детских сада и школа, а также городская больница получили небольшие повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс. В медицинском учреждении пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 132 украинских беспилотника, из них 54 — над Саратовской областью.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по станции «Кавказская» угрожает доходам акционеров из США.

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