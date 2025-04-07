Рейсы, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в Сочи

РИА: в Сочи вернулись рейсы, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана

Все рейсы, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, приземлились в Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«На 14.40 (мск) 6 апреля пять рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы, успешно приземлились в Сочи»‎, — сказали агентству.

В пресс-службе добавили, что пассажиры всех задержанных рейсов получили от авиакомпаний питание и напитки, некоторых разместили в гостиницах.

Накануне пять самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи.

5 апреля сообщалось, что девять самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, уже приземлились в воздушной гавани.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что семь самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана, наблюдавшегося в районе аэропорта в ночь на 5 апреля. Согласно информации Кореняко, семь рейсов были перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды.

Ранее в Тыве самолет из Новосибирска не смог приземлиться и вернулся обратно.