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В Тыве самолет из Новосибирска не смог приземлиться и вернулся обратно

Летевший из Новосибирска в Кызыл самолет из-за тумана вернулся в аэропорт вылета
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Утром 2 марта самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Кызыл, не смог сесть в пункте назначения из-за сильного тумана и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Кызыла.

По расписанию борт должен был приземлиться в Кызыле в 08:00 (04:00 мск), а обратный рейс был запланирован на 08:45. Но из-за неблагоприятных погодных условий посадить самолет не удалось. Инцидент обернулся и задержкой обратного вылета рейса из Тувы в Новосибирск.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, прилет рейса из Кызыла изначально был запланирован на 10:25 (06:25 мск). Теперь время прибытия сдвинули на 15:52.

В справочной службе аэропорта Кызыла не уточнили, когда смогут возобновить рейсы. Пассажирам посоветовали следить за обновлениями расписания на сайтах авиакомпании и аэропорта.

До этого самолету в Турцию пришлось вернуться во Внуково по техническим причинам. В авиакомпании добавили, что борт приземлился штатно, пассажиров пересадили в другой самолет. Он вылетел в Турцию позже.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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