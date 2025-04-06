Пять самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи

Пять рейсов ушли на запасной аэродром в Минводах из-за тумана в Сочи

Пять самолетов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды в связи с сильным туманом в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале сочинского аэропорта.

«В Сочи наблюдается сильный туман. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром», — говорится в сообщении.

Все службы воздушной гавани работают в усиленном режиме, готовясь к обслуживанию пассажиров и обеспечению работы аэропорта в условиях густого тумана.

5 апреля сообщалось, что девять самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, уже приземлились в воздушной гавани.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что семь самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана, наблюдавшегося в районе аэропорта в ночь на 5 апреля. Согласно информации Кореняко, семь рейсов были перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды.

Ранее в Тыве самолет из Новосибирска не смог приземлиться и вернулся обратно.