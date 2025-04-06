Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи

Пять рейсов ушли на запасной аэродром в Минводах из-за тумана в Сочи
close
Антон Подгайко/РИА Новости

Пять самолетов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды в связи с сильным туманом в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале сочинского аэропорта.

«В Сочи наблюдается сильный туман. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром», — говорится в сообщении.

Все службы воздушной гавани работают в усиленном режиме, готовясь к обслуживанию пассажиров и обеспечению работы аэропорта в условиях густого тумана.

5 апреля сообщалось, что девять самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, уже приземлились в воздушной гавани.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что семь самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана, наблюдавшегося в районе аэропорта в ночь на 5 апреля. Согласно информации Кореняко, семь рейсов были перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды.

Ранее в Тыве самолет из Новосибирска не смог приземлиться и вернулся обратно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами