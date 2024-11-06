Власти РФ пообещали вернуться к созданию пассажирских сверхзвуковых самолетов

Россия в ближайшее время вернется к созданию пассажирских сверхзвуковых самолетов. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в Советском Союзе было создано 16 сверхзвуковых пассажирских самолетов Ту-144, которые использовались в авиаперевозках. В Европе был свой аналог — самолет «Конкорд». По словам Савельева, эти воздушные суда в тот период обогнали время.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — все-таки 8 или 9 часов в полете — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал премьер в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

В прошлом году Савельев заявлял, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Рассказывая об эксплуатации советского самолета Ту-144, Савельев подчеркнул, что «эта машина опередила свое время». Сейчас для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки, добавил он.

Сокращение времени перелета за счет сверхзвуковой скорости кажется очевидным благом, но у него есть цена. Авиакомпании отказались от эксплуатации и Ту-144, и «Конкорда» из-за чрезмерно больших издержек и ограничений: например, они создавали похожий на взрыв звуковой удар во время полета. Ученые NASA утверждают, что смогли решить эту проблему, но действительно ли в современном мире так важны быстрые перелеты? О проектах сверхзвуковых лайнеров и о том, кому они могут потребоваться, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые нашли способ снизить шум самолетов.