Авиаэксперты раскрыли, как санкции изменили российскую гражданскую авиацию

Гражданская авиация в России сумела выдержать санкционное давление со стороны Запада. Однако пока прогнозировать будущее развитие отрасли сложно, так как могут вступить в силу новые ограничения, рассказал авиаэксперт Роман Гусаров Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, хотя в 2022 году авиация в России пережила шок на фоне «тотальных санкций», сегодня это уже не ощущается. По итогам отчетов крупных авиакомпаний, они остались в плюсе, а не в убытке.

«[Авиакомпании] не просто выживали, а даже заработали какие-то деньги, пусть и небольшие. То есть они не убыточные, не висят на шее государства», — объяснил специалист.

В этом году российские компании нарастили объемы перевозок на фоне высокого спроса пассажиров. Техническое состояние самолетов поддерживается на хорошем уровне, заверил авиаэксперт.

Однако, несмотря на стабильность ситуации в данный момент, с прогнозами на будущее пока сложно, так как поведение зарубежных партнеров остается непредсказуемым, отметил Гусаров. Если они введут новые рестрикции, то могут быть последствия. Причем сами санкции могут напрямую не направляться на авиаотрасль – к примеру, сложности с платежами за рубеж в банковской отрасли привели к тому, что запчасти для самолетов стало приобретать сложнее, объяснил эксперт.

«Поэтому здесь предсказать, как будет развиваться ситуация, совершенно никто не может. Будем смотреть по факту», — заключил он.

Напомним, 14-й пакет санкций ЕС ввел новые ограничения, затронувшие отрасль, авиаотрасли – усилен запрет на полеты для российских самолетов.

Ранее стало известно, что в России ожидают нехватку пилотов гражданской авиации.