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Российский дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолет

В России БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации
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Дрон компании «Аврора - беспилотные авиационные системы» первым на территории России совершил полет между двумя регионами по всем правилам гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

БПЛА пролетел из города Оха в Сахалинской области в Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае.

Генеральный директор компании Константин Сухоребрик отметил, что полету беспилотника ничего не препятствовало, не было никаких специальных зон или специальных разрешений. Он отметил, что в России еще никто не выполнял такую работу.

Компания «Аврора - беспилотные авиационные системы» создана на базе одноименной авиационной компании. Предприятие занимается транспортировкой грузов, фотографированием масштабных площадей с использованием крупногабаритных беспилотников.

На этой неделе также сообщалось, что в зоне специальной военной операции российские войска приступили к испытаниям модернизированных беспилотников «Овод», оснащенных искусственным интеллектом.

Ранее во Франции рассказали о применении Россией «неуязвимых» дронов.

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