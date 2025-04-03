В Орловской области объявили ракетную опасность

На территории Орловской области снова объявлена угроза ракетной опасности. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил в в своем Telegram-канале.

Cогласно данным ГУ МЧС по области, ранее ракетная опасность действовала с 03:18 до 03:46 мск.

Незадолго до этого в регионе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

3 апреля об опасности атаки беспилотников было объявлено в Краснодарском крае.

В тот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об объявлении ракетной опасности в регионе.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 2 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Над Курской областью были сбиты 87 дронов, над Ростовской областью — четыре БПЛА и еще два — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что у ВСУ закончились американские ракеты ATACMS.