Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области объявили ракетную опасность

Губернатор Орловской области Клычков сообщил об объявлении ракетной опасности
close
Shutterstock/Wirestock Creators

На территории Орловской области снова объявлена угроза ракетной опасности. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил в в своем Telegram-канале.

Cогласно данным ГУ МЧС по области, ранее ракетная опасность действовала с 03:18 до 03:46 мск.

Незадолго до этого в регионе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

3 апреля об опасности атаки беспилотников было объявлено в Краснодарском крае.

В тот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об объявлении ракетной опасности в регионе.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 2 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Над Курской областью были сбиты 87 дронов, над Ростовской областью — четыре БПЛА и еще два — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что у ВСУ закончились американские ракеты ATACMS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами