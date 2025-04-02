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Над территорией РФ за ночь сбили более 90 беспилотников

МО РФ: за ночь над Белгородской, Ростовской и Курской областями сбили 93 БПЛА
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Efrem Lukatsky/AP

За ночь над Белгородской, Ростовской и Курской областями сбили 93 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что над Курской областью были сбиты 87 беспилотников, над Ростовской областью — четыре БПЛА и еще два — над Белгородской областью.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что многоквартирный дом в центре Курска был поврежден в результате атаки украинских беспилотников.

По его словам, обломки сбитого БПЛА и его двигатель упали на крышу дома на улице Чехова. Никто не пострадал. В связи с угрозой возможных взрывов власти приняли решение отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.

Ранее ВСУ ударили по зданию школы в Курской области.

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