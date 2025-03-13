СМИ: у украинской армии закончились американские ракеты ATACMS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не осталось американских тактических ракет ATACMS. Об этом, ссылаясь на чиновников из Вашингтона, сообщает Associated Press (AP).

По словам собеседников агентства, на Украине больше нет ни одной ракеты ATACMS. Вашингтон поставил Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы исчерпались в конце января.

4 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что обломки американской оперативно-тактической ракеты ATACMS были обнаружены в лесу на территории города Сельцо.

2 марта председатель Следственного комитета России Александр Богомаз назвал ракеты ATACMS в числе оружия, используемого для атак на Курскую область.

6 февраля сообщалось, что пиротехнический отряд МЧС РФ обезвредил ракету ATACMS в Курской области.

Ранее ВС России ударили по объектам ВПК Украины в качестве ответа на атаку ATACMS.