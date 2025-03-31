Замгубернатора Свердловской области написал заявление об отставке

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Замгубернатора Свердловской области Иван Детченя объявил своему окружению, что написал заявление об отставке. Об этом пишет URA.RU.

Документ об отставке еще не был подписан главой региона, уточняет источник.

«Детченя с утра был на рабочем месте», — говорится в сообщении.

Сам Детченя на звонки корреспондента издания не ответил.

В марте на должно врио губернатора региона был назначен бывший глава Оренбуржья Денис Паслер. Соответствующую должность ему предлагал президент России Владимир Путин. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области с его успехами в борьбе с потопами в Оренбургской области.

Ранее губернатор Колымы подписал закон о выплате себе при уходе на пенсию или в отставку.