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Песков объяснил, как будут выбирать глав регионов в России

Песков связал назначение Паслера главой Свердловской области с борьбой с потопами
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области с его успехами в борьбе с потопами в Оренбургской области.

«Президенту рекомендуют те кандидатуры, которые имеют успехи, наработки и богатый опыт в деле руководства регионами», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, имеет ли опыт работы в новых регионах России значение при выборе новых кандидатур на посты глав регионов, Песков подтвердил, что этот опыт будет приоритетным. Примером таких назначений стало назначение председателя правительства Донецкой Народной Республики Евгения Солнцева на пост врио губернатора Оренбургской области и председателя правительства Запорожской области Ирины Гехт на пост врио главы Ненецкого автономного округа.

По словам Пескова, даже минимальная связь чиновника с регионом, в котором ему предстоит работать, не может быть препятствием для назначения.

До этого выпускника «Школы губернаторов» Паслера назвали мотивированным руководителем.

Ранее Паслер попросил прощения после представления от прокуратуры.

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