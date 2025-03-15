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Глава Колымы подписал закон о выплате себе при уходе на пенсию или в отставку

Губернатор Магаданской области Носов подписал себе выплаты при уходе на пенсию
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал закон о выплате себе при уходе на пенсию или в отставку. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Из него следует, что колымские госслужащие при выходе на пенсию будут получать выплату в размере двух месячных зарплат. В частности, речь идет о губернаторе — об этом в законе есть отдельный пункт.

«‎При прекращении полномочий (в том числе досрочно) Губернатор Магаданской области, достигший пенсионного возраста или потерявший трудоспособность в период осуществления им полномочий по замещаемой государственной должности, и при наличии стажа замещения указанной должности свыше трех лет имеет право на единовременную выплату в размере двухмесячного денежного вознаграждения в соответствии с замещаемой должностью»‎, — говорится в законе.

Сейчас губернатору Магаданской области 64 года.

В феврале сообщалось, что задержанному экс-замминистра транспорта Игорю Чалику грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей за то, что он незаконно выдал себе премии на 4,2 млн рублей. На экс-чиновника заведено дело о растрате в особо крупном размере.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.

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