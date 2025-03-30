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В Океании произошло новое землетрясение

У берегов Тонга в Океании произошло новое землетрясение магнитудой 6,1
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Depositphotos

У берегов королевства Тонга на одноименном архипелаге в Океании зафиксировано еще одно землетрясение. Об этом сообщаетЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли в 15:04 (в 18:04 мск), их магнитуда составила 6,1.

Первое землетрясение на архипелаге было зафиксировано в 12:18 (в 15:18 мск) в 90,5 км к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тыс. чел. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Метеорологи объявили угрозу цунами из-за толчков у берегов Тонга. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения возможны волны цунами.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.

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