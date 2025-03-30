В Океании произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 у берегов Тонга в Океании. Об этом сообщает Геологическая служба США на своем сайте.

По ее данным, землетрясение произошло в 12.18 (в 15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Метеорологи объявили угрозу цунами в связи с землетрясением у берегов Тонга. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения возможны волны цунами.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее российские спасатели приступили к работе в пострадавшей от землетрясения Мьянме.