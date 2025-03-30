В США предупредили об угрозе цунами в Океании

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредили об угрозе цунами у побережья Тонга на фоне сильного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

В NOAA оценили магнитуду землетрясения в 7,3, тогда как Геологическая служба США (USGS) и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр — в 7,1.

До этого в USGS сообщили, что землетрясение произошло в 12.18 (в 15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства Тонга. Население города насчитывает 1,7 тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

По данным NOAA, в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения возможны волны цунами.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее сообщалось, что таинственный рой землетрясений тревожит греческие острова.