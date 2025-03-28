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В Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения

AP: землетрясение привело к эвакуации жителей Бангкока из высотных домов

В Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения магнитудой 7,7. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Землетрясение началось в 13:30 по местному времени (09:30 мск). По данным агентства, подземные толчки продолжались около 10 минут.

«Полуденное землетрясение было неглубоким, его амплитуда составляла 10 километров, а эпицентр находился в соседней Мьянме», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, в результате землетрясения в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание. Журналисты отметили, что столб дыма было видно из разных точек города, о пострадавших неизвестно.

До этого в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

За день до этого у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.

До этого в Новосибирской области произошло землетрясение.

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