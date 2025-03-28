В Бангкоке заявили, что многие высотные здания пострадали после землетрясения

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что сильное землетрясение в Мьянме нанесло ущерб многим высотным зданиям в столице Таиланда. Его слова приводит Reuters.

При этом губернатор заявил, что количество поврежденных зданий на данный момент пока неизвестно, проводятся проверки. Он призвал людей быть осторожными.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих. Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее посольство обратилось к россиянам, находящимся в Мьянме.