Полиция опровергла информацию о числе участников митинга в Стамбуле

Полиция Турции: митинг в Стамбуле собрал 150 тысяч участников, а не 2,2 млн

Митинг оппозиции в Стамбуле собрал 150 тысяч участников, а не 2,2 млн граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое управление полиции.

«В митинге оппозиции в субботу участвовали 150 тысяч граждан», — отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Стамбуле организовали масштабную акцию в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Организаторы мероприятия заявили, что ее участниками стали около 2,2 млн человек.

Имамоглу задержали 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами. Политик отверг все предъявленные ему обвинения. Но, несмотря на это, суд распорядился арестовать мэра Стамбула.

На фоне произошедшего в стране начались массовые акции протеста. Как рассказал министр внутренних дел республики Али Ерликая, к 24 марта количество задержанных участников митингов превысило 1000 человек.

Имамоглу является одним из лидеров оппозиционной «Республиканской народной партии». До сих пор его считали главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут состояться в 2027 году.

Ранее россиянам в Стамбуле порекомендовали остаться в отеле из-за протестов.