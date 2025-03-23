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Россиянам в Стамбуле порекомендовали остаться в отеле из-за протестов

SHOT: россиянам в Стамбуле посоветовали не выходить на улицу из-за протестов
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Murad Sezer/Reuters

Россиян в Стамбуле попросили воздержаться от вечерних прогулок по городу из-за запланированных протестов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских туристов.

Он рассказал, что управляющие отелями Стамбула дают гражданам РФ рекомендации не выходить на улицу, ведь их могут ожидать столкновения митингующих с полицейскими.

В публикации отмечается, что до 25 марта будут закрыты станции метро «Таксим» в центре Стамбула и «Эмниет-Фатих», где расположена миграционная служба.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя протесты в Стамбуле, заявил, что попытки оказать давление на власть и определить политику на улице остались в прошлом.

Также сообщалось, что на протестах из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали свыше 300 человек. При подавлении протеста один из полицейских был облит кислотой, сообщили в пресс-службе турецкой полиции.

Имамоглу был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик отрицает обвинения и уже заявил, что не намерен сдаваться.

Ранее сообщалось, что в Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X.

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