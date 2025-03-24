Число задержанных после протестов в Турции превысило тысячу

В ходе протестов из-за задержания мэра Турции Экрема Имамоглу были задержаны 1,1 тыс. протестующих. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X.

«Среди задержанных установлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями», — подчеркнул он.

По данным МВД, в ходе протестов были ранены 123 полицейских. Отмечается, что у протестующих были изъяты кислота, камни, палки, файеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в администрации Эрдогана опровергли использование на протестах пластиковых пуль.