В Стамбуле состоялась масштабная акция протеста

Жители турецкого города Стамбула организовали масштабную акцию в поддержку арестованного мэра населенного пункта Экрема Имамоглу. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, демонстрация прошла в одном из отдаленных от центра районов Стамбула. Ее участниками стали около 2,2 млн человек, рассказали организаторы мероприятия. Но пока проверить достоверность этой информации никак нельзя.

Комментируя ситуацию, представители оппозиционной «Республиканской народной партии» пообещали и дальше проводить акции в поддержку взятого под стражу мэра. Ожидается, что митинги будут проходить по всей Турции.

Имамоглу задержали 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами. Политик отверг все предъявленные ему обвинения. Но, несмотря на это, суд распорядился арестовать мэра Стамбула.

На фоне произошедшего в стране начались массовые акции протеста. Как рассказал министр внутренних дел республики Али Ерликая, к 24 марта количество задержанных участников митингов превысило 1000 человек.

Имамоглу является одним из лидеров оппозиционной «Республиканской народной партии». До сих пор его считали главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут состояться в 2027 году.

Ранее в Стамбуле избрали исполняющего обязанности мэра города.