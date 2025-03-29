Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Стамбуле состоялась масштабная акция протеста

Турецкая оппозиция организовала масштабную акцию протеста в Стамбуле
close
Murad Sezer/Reuter

Жители турецкого города Стамбула организовали масштабную акцию в поддержку арестованного мэра населенного пункта Экрема Имамоглу. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, демонстрация прошла в одном из отдаленных от центра районов Стамбула. Ее участниками стали около 2,2 млн человек, рассказали организаторы мероприятия. Но пока проверить достоверность этой информации никак нельзя.

Комментируя ситуацию, представители оппозиционной «Республиканской народной партии» пообещали и дальше проводить акции в поддержку взятого под стражу мэра. Ожидается, что митинги будут проходить по всей Турции.

Имамоглу задержали 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами. Политик отверг все предъявленные ему обвинения. Но, несмотря на это, суд распорядился арестовать мэра Стамбула.

На фоне произошедшего в стране начались массовые акции протеста. Как рассказал министр внутренних дел республики Али Ерликая, к 24 марта количество задержанных участников митингов превысило 1000 человек.

Имамоглу является одним из лидеров оппозиционной «Республиканской народной партии». До сих пор его считали главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут состояться в 2027 году.

Ранее в Стамбуле избрали исполняющего обязанности мэра города.

Все новости на тему:
Задержание мэра Стамбула
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами