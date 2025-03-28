При обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий, ранены десятки

Thai PBS: при обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий, 50 человек ранены

По меньшей мере один рабочий погиб при обрушении здания в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

По данным CNN, при обрушении здания не менее 50 человек получили ранения.

Мощное землетрясение произошло в Бангкоке 28 марта в 13:30 по местному времени (09:30 по московскому). По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 7,3 и 6,4. В метеорологическом департаменте Таиланда предупредили население и туристов о возможных афтершоках.

Из-за сильного землетрясения временно приостановили работу аэропорты в Таиланде.

Во время толчков обрушилось одно из строящихся зданий в Бангкоке. Столб пыли, поднявшийся в воздух, было видно из разных точек города. Отмечалось, что под завалами могут находиться десятки рабочих.

Ранее у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.