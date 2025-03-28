В Бангкоке под завалами обрушившегося здания может находиться много людей

Множество людей могут находиться под завалами рухнувшего в результате землетрясения строящегося здания в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agency France Press (AFP).
Согласно данным агентства, под завалами могут находиться не менее 43 рабочих.
На кадрах с обрушения видно, что здание рухнуло за секунды, находящиеся поблизости люди в панике разбегаются. Журналисты отмечали, что столб пыли было видно из разных точек города.
Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу из-за сильного землетрясения.
По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 7,3 и 6,4. В метеорологическом департаменте Таиланда предупредили о возможных афтершоках.
Как писало агентство Associated Press, в Бангкоке эвакуировали жителей высотных домов.
Ранее в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.