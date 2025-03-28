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В Бангкоке под завалами обрушившегося здания может находиться много людей

ТАСС: под завалами рухнувшего в Бангкоке может быть не менее 43 человек

Множество людей могут находиться под завалами рухнувшего в результате землетрясения строящегося здания в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agency France Press (AFP).

Согласно данным агентства, под завалами могут находиться не менее 43 рабочих.

На кадрах с обрушения видно, что здание рухнуло за секунды, находящиеся поблизости люди в панике разбегаются. Журналисты отмечали, что столб пыли было видно из разных точек города.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу из-за сильного землетрясения.

По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 7,3 и 6,4. В метеорологическом департаменте Таиланда предупредили о возможных афтершоках.

Как писало агентство Associated Press, в Бангкоке эвакуировали жителей высотных домов.

Ранее в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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