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Вблизи берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
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Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 159 км к юго-западу от небольшого города Ривертон. Очаг залегал на глубине 10 км.

18 марта сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения находился у острова Суматра на глубине 158 км.

9 марта у принадлежавших Японии островов Рюкю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.

27 февраля сейсмологи зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5. Эпицентр наиболее сильного из этих землетрясений находился на острове Беринга.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.

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