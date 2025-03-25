Вблизи берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 159 км к юго-западу от небольшого города Ривертон. Очаг залегал на глубине 10 км.

18 марта сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения находился у острова Суматра на глубине 158 км.

9 марта у принадлежавших Японии островов Рюкю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.

27 февраля сейсмологи зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5. Эпицентр наиболее сильного из этих землетрясений находился на острове Беринга.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.