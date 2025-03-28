В Таиланде аэропорты временно приостановили работу

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу из-за сильного землетрясения. Об этом сообщает газета The Nation.

«Указание о запрете на полеты было выдано всем аэропортам Таиланда», — пишет издание.

При этом аэропорт Бангкока сообщил в социальных сетях, что продолжает работу в обычном режиме.

Позднее ТАСС сообщил, что аэропорты Бангкока принимают самолеты, но некоторым из них изменили заход на посадку.

По данным Telegram-канала Mash, в результате землетрясения в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание. Под завалами рухнувшего в результате землетрясения строящегося здания могут находиться люди. В городе начали эвакуацию жителей из высотных домов.

Землетрясение началось в 13:30 по местному времени (09:30 мск). По данным СМИ, подземные толчки продолжались около 10 минут.

Также землетрясения магнитудой 7,3 и 6,4 произошли в Мьянме. Эпицентр сейсмического явления находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек.

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о возможных повторных подземных толчках. Согласно информации департамента, «афтершоки могут произойти до трех часов дня» (11:00 мск — прим. ред.).

Ранее у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.