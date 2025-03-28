В сеть попало видео обрушения строящейся высотки в Бангкоке

В сеть попали кадры обрушения строящейся высотки в Бангкоке из-за землетрясения. Один из роликов приводит Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах с места событий видно, как бетонная конструкция схлопывается и оседает на землю буквально за 5–6 секунд, после чего появляется огромное пылевое облако, от которого местные жители всеми силами пытаются убежать или укрыться. После обрушения столб пыли распространился на несколько километров. Число пострадавших в результате инцидента пока уточняется.

На фоне землетрясений в столице Таиланда приостановлено движение метро и электричек. Людей просят эвакуироваться из зданий, уйти подальше от высоток и найти укрытие.

Землетрясение магнитудой 7,7 началось в столице Таиланда в 13:30 по местному времени (09:30 мск). Подземные толчки продолжались около 10 минут. Позднее произошли повторные толчки амплитудой 6,4. Одновременно землетрясение произошло в соседней Мьянме.

Ранее у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.